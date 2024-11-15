Они представляют собой довольно легкую мишень для злоумышленников

Менеджер паролей NordPass опубликовал свой ежегодно обновляемый список наиболее часто используемых американцами паролей, и ситуация с ними продолжает вызывать определенное беспокойство. Так, самым популярным паролем в США в 2024 году, используемым в личных целях, стала фраза "secret".

Следом за ней следуют "123456" и "password", а замыкают топ-5 "qwerty123" и "qwerty1". Любой из них с легкостью взламывается хакерами методом простого перебора.

Можно подумать, что корпоративные пароли — это отдельная история, и там все гораздо надежнее. На самом деле, положение дел здесь абсолютно такое же.

"Password" лидирует, за ним идут другие пароли для личного использования, но отзеркаленные. А затем нас встречает продвинутый "aaron431", на который у злоумышленников ушло бы целых пять минут. Далее по списку следуют "newpass", "123456789", "abc123" и "111111".

В процессе подготовки отчета NordPass использовала базу данных, объемом 2,5 ГБ, содержащую информацию из различных источников, включая пароли из даркнета, а также украденные при помощи вредоносного ПО, либо раскрытые в ходе утечки данных.

За последние шесть лет наблюдений пароль "123456" занимал первое место пять раз. Описанная картина говорит о халатном отношении многих жителей США к защите данных. Поэтому эксперты советуют использовать менеджеры паролей.