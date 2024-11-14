Покупка AMD — дорогое удовольствие

В среде компьютерных энтузиастов AMD считается компанией добра, дающей пользователям только лучшее, в противовес Intel, чья деятельность направлена на выпуск посредственной продукции и впаривание её зомбированным поклонникам под маркетинговым соусом.

Однако, на деле оказалось, что сами AMD те еще бракоделы, поскольку их новейший распиаренный игровой Ryzen 7 9800X3D имеет риск быть термически поврежденным в процессе работы. Так, пользователь Reddit под ником TrumpPooPoosPants, внявший воплям фанатов о божественности указанного CPU, в итоге столкнулся c дорогостоящими проблемами.

Решив собрать "топовый" геймерский ПК, TrumpPooPoosPants, выбрал Ryzen 7 9800X3D и более-менее приличную материнскую плату в лице MSI MAG X870 Tomahawk. После некоторого периода пользования система перестала запускаться, выдавая ошибку "00", которая может означать неполадки с BIOS, материнской платой или CPU.

Почуяв неладное, пользователь демонтировал процессор и обнаружил на позолоченных контактных площадках видимые прогары. Сокет по центру также оплавился от воздействия высокой температуры. Стало ясно, что недешевый Ryzen 7 9800X3D полностью сожжен и не подлежит восстановлению, а MSI MAG X870 Tomahawk как минимум потребуется затратный ремонт.

Среди причин произошедшего называются некорректная установка CPU, завышенные напряжения, а также брак процессора. Как бы то ни было, просчет инженеров AMD налицо. Вероятно, при проектировании платформы AM5 были допущены ошибки, допускающие кривой монтаж комплектующих и установку заведомо недопустимых параметров BIOS.

Таким образом, покупая AMD пользователи рискуют в прямом смысле спалить свой ПК. А покупка нового в условиях ежедневно растущих цен может влететь в копеечку.