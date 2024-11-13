Оно объединит в себе панель управления и функции GeForce Experience

Свершилось то, чего ждали миллионы геймеров по всему миру. NVIDIA, наконец, избавляется от древней "Панели управления" их 00-х, и интегрирует её функции в единое современное приложение NVIDIA App, включающее также и функции GeForce Experience.

Таким образом, последний больше не нужен и будет заменен новым ПО в одном из ближайших обновлений драйверов. С выходом NVIDIA App "зеленый" лагерь сократит отставание от AMD, которая располагает гораздо более функциональным приложением Andrenalin.

Теперь для использования множества полезных опций, например, записи геймплея, не потребуется создание учетной записи. Необходимость в ней категорически не нравилась многим пользователям, теперь же всё доступно сразу после установки драйвера и запуска NVIDA App.

Обозначенный переход состоится не сразу, а будет происходить постепенно. Инсталлирование NVIDIA App является необязательным, и геймеры будут сами решать, что выбирать. Кроме того, приложение включает еще не все функции панели управления, так что NVIDIA потребует еще время для переноса оставшейся части. В это период прежняя панель также будет работать.

Происходящие изменения идут параллельно с подготовкой анонса GeForce RTX 5000-й серии, а также с наметившимся отказом производителя от поддержки видеокарт старше GeForce GTX 16X0. Следовательно, выход NVIDIA App обозначает новую веху в истории развития "зеленых" GPU.