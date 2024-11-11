Можно будет обновиться с условного Ryzen 5 7500F на гипотетический Ryzen 7 10800X3D

Платформы AMD славятся тем, что позволяют геймерам сидеть на них десятками лет, в отличие от быстро превращающихся в тыкву сокетов Intel. На данный момент Socket AM4 все еще актуальным за счет наличия в арсенале "красных" модели Ryzen 7 5800X3D, которая утирает нос Core i9-12900K.

По всей видимости, то же самое ожидает и Socket AM5, появившийся более двух лет назад. По информации источника Kepler_L2 весь 2025-й год и большую часть 2026-го текущая платформа AMD на рынке десктопов будет предлагаться в качестве основной.

В следующем году вендор планирует сосредоточится на Ryzen 9 9800X3D, Ryzen 9 9900X3D и Ryzen 9 9950X3D. Первый уже признан лучшим CPU для геймеров, второй также должен опередить по FPS все камни от Intel, а третий, обойдет в играх Ryzen 9 7950X3D, сохранив высокую производительность в рабочих задачах.

Что качается следующего поколения, Ryzen 10000, оно будет построено на базе архитектуры Zen 6 и кроме роста IPC также получит новые улучшения. Среди них: увеличенное количество ядер на один CCD, повышенный объем кеша, переход на гибридную компоновку с задействованием малых ядер Zen 6c, внедрение нейронного чипа (NPU), а также техпроцесса 3 нм.

Узел ввода-вывода останется на прежних 6 нм для совместимости с сокетом AM5, а контроллер памяти будет улучшен и сможет обеспечить поддержку новыми Ryzen'ами более скоростной оперативной памяти. Выход Ryzen 10000-й серии ожидается в конце 2027-го или в начале 2028-го года.