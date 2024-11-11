Целью было достижение максимальной компактности девайса

Недавние обзоры с разбором Mac Mini M4 показали, что устройство кардинально отличается от примитивных китайских NUC'ов с точки зрения конструктивного исполнения. Каждая деталь продумана, применены нетривиальные инженерные решения, но, главное то, как выполнены все компоненты и как они отличаются от стандартных вариантов реализации.

Специалисты Apple сумели уместить в небольшой объем высокопроизводительные комплектующие, эффективную систему охлаждения и блок питания. Впрочем, кое-что все же подверглось критике со стороны фанатов бренда, а именно расположение кнопки включения в нижней части Mac Mini M4.

Руководитель маркетингового отдела Apple Грег Джосвиак и руководитель отдела разработки аппаратного обеспечения Джон Тернус в интервью блогеру Bilibili пояснили, что подобная конфигурация была применена с целью достижения максимальной миниатюризации устройства.

Размещение кнопки сверху привело бы к излишнему увеличению размеров Mac Mini M4, вследствие необходимости выделения под неё места, а вся верхняя часть уже занята блоком питания, выполненным в виде платы на всю длину и ширину девайса.

Apple даже пришлось вынести модули Wi-Fi и Bluetooth за пределы основных элементов, так как они там не помещались. В итоге кнопку питания разместили на дне корпуса, так как больше было особо негде.

Джосвиак и Тернус отметили, что пользователи редко выключают свои Mac Mini. Вместо этого они переводят их в спящий режим, из которого вернуться в ОС можно гораздо быстрее, чем при холодном старте.