Среди поддерживаемых платформ значатся ПК и Xbox Series S / X

Свершилось то, чего в на протяжении многих лет ждали миллионы геймеров. GSC Game World официально объявила о завершении разработки S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Мастер-копия физического диска для Xbox отправлена в печать, а дата выхода на всех платформах запланирована на 20 ноября.

Таким образом, перенос игры уже почти со 100% вероятностью произведен не будет. Хотя ранее уже случался прецедент с "ушедшей на золото" Cyberpunk 2077, релиз которой пришлось перенести из-за многочисленных багов.

Но S.T.A.L.K.E.R. 2 основан на изначально отполированном Unreal Engine, поэтому ничего критичного возникнуть не должно. Кроме того, у разработчиков был "вагон времени" для допиливания всех аспектов игры, включая устранение дефектов и улучшение производительности.

Путь S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в направлении окончательно выхода длился более 14 лет. GSC Game World заявила о начале разработке продолжения в августе 2010 года с ориентировочным сроком презентации в 2012 году.

В 2011 году студия была распущена, но вновь возродилась в 2014-м, благодаря стараниям Евгения Григоровича, брата первоначального основателя Сергея Григоровича.

После выпуска третьих казаков GSC Game World приступила к начальной фазе создания S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, анонсировав игру в мае 2018 года.

Впоследствии из-за изменений в геополитической обстановке разработка на некоторое время приостановилась, но в мае 2023 года вышла играбельная демоверсия. В начале 2024-го релиз обозначили на сентябрь с переносом на финальную дату — 20 ноября.