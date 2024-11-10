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Razg0n
Почти 25% пользователей начали выбирать процессоры AMD
Доля Ryzen растет из-за шумихи вокруг выходящих из строя Raptor Lake-S / Refresh

Корпорация Advanced Micro Devices стремительно вытесняет Intel из сегмента десктопных CPU, о чем свидетельствует статистика Mercury Research, собираемая уже на протяжении 20 лет. Можно сказать, что повторяется история с Athlon 64 и Pentium 4, когда в 2006 году "красный" лагерь сумел отхватить 25% рынка CPU.

Согласно отчету, на третий квартал 2024 года AMD также стали выбирать почти четверть пользователей. Диаграмма показывает, что доля процессоров со значком стрелки планомерно растет с момента выхода первого поколения Ryzen. Тогда лишь каждый десятый выбирал AMD, но с тех пор количество фанатов компании выросло более, чем вдвое.

Пожалуй, основной причиной изменений на рынке CPU явились проблемы с Core 13-го 14-го поколений, склонными к деградации вследствие ошибок производственного процесса. Ведущие блогеры наперебой сообщали о выходящих из строя флагманских Core i7 и i9.

Некоторым адептам "синего" лагеря приходилось менять дорогие камни по нескольку раз, а также настраивать у профессионалов конфигурацию BIOS материнской платы, дабы сохранить процессор в работоспособном состоянии.

Те же, кто не желали встречаться с указанной проблемой, собирали свои ПК сразу на платформе AM5, получая дополнительно более высоких FPS в случае использования Ryzen 7 7800X3D.

Возможно данные за четвертый квартал покажут еще больший рост доли AMD, поскольку линейка Core Ultra 200 вышла сырой, что отпугивает многих пользователей и склоняет их в сторону конкурента. Впрочем, никто не может исключить камбека Intel и повторения ситуации с выходом Conroe.

#amd #intel #ryzen #процессор #cpu #core ultra
Источник: tomshardware.com
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