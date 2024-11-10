Компания постарается успеть к началу декабря

Как известно, новейшая линейка десктопных процессоров Core Ultra показала довольно низкие результаты в играх, несмотря на то, что в рабочих задачах у них все отлично. Первые тесты от известных техно-ресурсов с демонстрацией неспособности новинок противостоять конкуренту заставили производителя обратить внимание на проблему.

Так, вице-президент Intel Роберт Халлок в интервью Hot Hardware заявил, что данные о производительности Core Ultra после выхода последних заставили компанию подробнее разобраться в чем же тут дело, поскольку результаты независимых блогеров расходятся с внутренними тестами Intel.

По словам Халлока, запуск Core Ultra 200 прошел не совсем так, как планировалось, а низкие показатели объясняются наложением сразу нескольких факторов. Причем дело не только в огромных задержках ОЗУ, в отдельных случаях достигающих 180 нс, хотя Intel нацеливалась примерно на 80 нс.

Скромный FPS в играх возникает в том числе из-за конфигураций BIOS и операционных систем, которые в настоящее время не адаптированы под Arrow Lakes-S. Иначе говоря, компания выпустила сырой и недоработанный продукт, требующий допиливания.

Какие конкретно изменения готовятся Халлок не указал, однако известно, что они появятся уже концу ноября или к началу декабря. От вопроса, будет ли сокет LGA 1851 поддерживать следующее поколение процессоров Core Ultra, вице-президент уклонился, сославшись на юридические ограничения.