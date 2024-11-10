Многие криптоинвесторы сумели озолотиться

Как известно, движения на финансовых рынках превосхищают будущие события, что на днях еще раз было доказано. Как только победа Дональда Трампа на выборах президента США стала неоспоримой, криптовалютный рынок мгновенно среагировал на нее.

Уже практически до набора необходимых 270 голосов выборщиков BTC резко рванул вверх, взлетев с $68 500 до $74 500. Задержавшись здесь на некоторое время он дальше медленно и уверенно, ни перед чем не останавливаясь, пошел в гору, утягивая за собой альткоины.

Спустя несколько дней Биткоин одномоментно прибавил еще пять тысяч долларов к своей цене. Таким образом она почти достигла $80 000, установив новый рекорд. Столь быстрый памп и непрерывный рост главной криптовалюты не мог не отразиться на стоимости альтернативных монет.

Практически все они мгновенно взлетели на десятки и сотни процентов, принося своих владельцам баснословные суммы. Лидером на криптобирже Binance стала токен HMSTR от проекта-тапалки Hamster Kombat.

Всего за одни сутки он сумел подняться с $0,002251 до 0,006075, то есть прирост стоимости за короткий период составил невероятные 268,88%. В переводе на проценты годовых это равняется $3,7 в степени 365, что является астрономически большим числом и во много раз больше числа атомов в видимой части Вселенной.

Разумеется, остальные альткоины также показали взрывной рост, например, Cardano (ADA), входящая в топ-10 Coinmarketcap, за четыре дня принесла своим инвесторам 200% прибыли. Что касается BTC, то не исключено, что когда он достигнет $1 000 000, многие будут мечтать купить его по текущей цене.