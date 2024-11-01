Так как она является довольно крупным партнером

Как известно, американская компания Supermicro, занимающаяся поставками высокопроизводительных серверов и систем охлаждения для них, в настоящий момент находится под усиленным контролем со стороны властей США. Причиной этому стали нарушение экспортного контроля и противозаконные манипуляции с финансовой отчетностью.

За последние полтора года Supermicro разошлась уже со второй аудиторской конторой, а подача годового отчета затянулась из-за необходимости во "всеобъемлющей внутренней проверке". Возникший вокруг компании круговорот событий отразился и на NVIDIA, для которой Supermicro является третьим по величине партнером.

Преследование поставщика серверов со стороны Минюста США серьезно ограничивает его финансовые возможности. В ближайшее время Supermicro потребуются значительные инвестиции в миллионы долларов для закупки оборудования и строительства стоечных HPC на базе GB200 NVL72.

Резко сократившаяся ликвидность и дефицит финансирования Supermicro лишит NVIDIA крупного канала сбыта, что повлечет корректировку намеченных планов по продажам GPU. В итоге не настолько вдохновляющая отчетность последней с высокой долей вероятности может повлиять на стоимость её акций.

Биржа Nasdaq пригрозила провести делистинг Supermicro, если та не подаст годовой отчет до 16 ноября. В случае исключения из листинга запущенная спираль сокращения доходов может привести к банкротству компании, с соответствующими последствиями и для стоимости акций NVIDIA.

Эксперты указывают на то, что партнерам Supermicro, вероятно, стоит инициировать перенос бизнеса по производству серверов к другому поставщику, если те не хотят рисковать срывом сроком или невыполнением финансовых целей.