Ажиотажа вокруг новинок не наблюдается

Процессоры линейки Core Ultra 200 уже больше недели бороздят между отгрузочными площадками Intel и складами розничных продавцов. Но, похоже, что в конечной точке данного путешествия возникли некоторые проблемы.

Так, крупнейший немецкий онлайн-ритейлер Mindfactory, специализирующийся на компьютерных комплектующих, отрапортовал о практически полном отсутствии спроса на новинки. В основу данного отчета легла реальная статистика продаж магазина, начавшая формироваться с 24 октября, даты выхода Core Ultra.

Процессоры Intel в целом не пользуются популярностью в Германии. По данным Mindfactory, они составляют только 5% от продаж всех CPU. Абсолютное же большинство реализованных камней, 95%, приходится на модели от AMD.

Что касается линейки Core Ultra 200, в настоящий момент состоящей из Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K/KF и Core Ultra 5 245K/KF, то за неделю ни один из новых процессоров пока так и не был продан. А первый фигурирующий в списке "синий" CPU, Core i5-13400, занял 21-место по популярности у покупателей.

За указанный период только Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 7 5800X3D разошлись тиражом в 190 и 80 экземпляров соответственно. В то же время суммарное количество всех проданных процессоров Intel достигло лишь 40 экземпляров.

На невысокий интерес в Core Ultra 200 также косвенно указывает практически полное отсутствие флагманского Core Ultra 9 285K в американской рознице, а также наличие всего шести отзывов на Core Ultra 7 265K, размещенных на Amazon и Newegg.