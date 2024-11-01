А из-за эффекта Веблена спрос на "яблочные" смартфоны может вырасти

iPhone пользуются заслуженной популярностью в нашей стране, так как обладание ими подчеркивает обеспеченность владельцев и выделяет их из толпы с Andoid'ами.

Хотя, нередко финансовая стабильность бывает мнимой, поэтому премиальный статус зачастую приходится демонстрировать в общественном транспорте или на кассе продуктовых дискаунтеров.

Впрочем, даже среди подобных адептов яблока есть те, кто ощущает недостаточную люксовость смарфтонов от купертиновцев. Это и не удивительно, поскольку фиксированный курс доллара и пока еще относительно высокая доступность кредитования позволяют всем и каждому приобретать любые модели iPhone, включая самые последние и топовые. Поэтому многим хотелось бы, чтобы Айфоны стоили как можно дороже.

Данные запросы совпадают с желанием властей повысить цены на продукцию Apple, с целью приструнить непослушную компанию, закрывающую доступ отечественным приложениям на свою программную экосистему.

Дополнительные сборы, которые планируется ввести, должны пойти на поддержку российских разработчиков. Минпромторг, Кабмин и Государственно-правовое управление Президента уже поддержали соответствующие правки к законопроекту.

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев подчеркнул, что в Европе подобная проблема была решена после изменения законодательства, и Apple в принудительном порядке пришлось разрешить пользователям устанавливать приложения из сторонних источников.

В том, что новые поправки уже скоро могут вступить в силу, нет практически никаких сомнений. А значит фанатам iPhone, Macbook, iMac, Mac Mini и других устройств от Apple, нужно готовиться к повышению их стоимости.

Конечно, найдутся те, кто будет не восторге от нововведений. Однако, в целом на рынке можно будет наблюдать так называемый эффект Веблена, когда потребители начинают активнее покупать растущие в цене предметы роскоши.

Таким образом, в итоге, сборы, мультиплицируясь с вероятным дальнейшим падением курса рубля, могут привести к значительному снижению доступности iPhone для широких масс. А значит вероятность встретить знакомый символ надкушенного яблока в обыденных местах будет стремительно снижаться. Что искренне радует зажиточных поклонников Apple.