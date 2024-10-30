Высочайший FPS на максимальных настройках можно получить только на флагмане NVIDIA

GeForce RTX 4090 пользуется заслуженной популярностью у зажиточных геймеров, так как она предлагает отличный FPS в играх с современной графикой, в сочетание со стабильной работой за счет отточенных драйверов.

В то же время флагманская Radeon RX 7900 XTX имеет значительно меньшую долю рынка, вследствие отставания от "зеленых" по множеству характеристик, включая демонстрируемый FPS. Так, последние тесты в актуальных ААА-проектах показывают значительный проигрыш Radeon в высоконагруженной графике.

Да, в классической растеризации "красная" видеокарта еще может что-то показать, выдавая на 31% меньшую частоту кадров, чем у GeForce RTX 4090, при вдвое более низкой стоимости. Однако при активации трассировки лучей, включая трассировку пути, она довольно сильно сдувается.

На максимально возможных пресетах отставание от соперницы достигает внушительные 97%. То есть, Radeon RX 7900 XTX практически в два раза слабее, чем GeForce RTX 4090, если играть на ультра настройках. Конечно, при снижении количества активированных графических опций разница падает, но тогда теряется смысл в использовании топовых GPU.

Таким образом, получается, что покупая Radeon RX 7900 XTX геймеры лишают себя возможности насладиться передовой картинкой в играх одновременно с высоким FPS. А выбравшие GeForce RTX 4090 не имеют с этим абсолютно никаких проблем.