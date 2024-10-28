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Razg0n
Первые тесты выявили крайне низкую производительность Core Ultra 5 245K в играх
Предшественник в лице Core i5-14600K оказался быстрее новинки

Многие геймеры ждали выхода средне-бюджетного Core Ultra 5 245K, так как он за свои $300 должен был предложить 30-40%-ный прирост FPS относительно Alder Lake-S и на 15-20% обойти Raptor Lake-S / Refresh.

А также составить отличную пару для GeForce RTX 5080 и 5090, без необходимости переплачивать за более дорогие Core Ultra 7 и 9, предлагающие практически идентичный FPS. Однако, судя по последним тестам в актуальных играх, Core Ultra 5 245K оказался абсолютнейшим провалом, с точки зрения применения его в игровых ПК.

Согласно замерам среднеарифметической частоты кадров в 14 ААА-проектах новинка на 7,9% проиграла предшественнику в лице Core i5-14600K. Также, конкурент от "красного" лагеря, Ryzen 5 9600X, обошел Core Ultra 5 245K на 10,6%.

В некоторых сценариях новый CPU показал крайне разочаровывающие результаты. Например, в таких играх, как Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, A Plague Tale: Requiem и Watch Dogs: Legion он умудрился слить даже трехлетнему Core i5-12600K.

Конечно, можно похвалить Core Ultra 5 245K за значительное улучшение по части энергоэффективности относительно Raptor Lake-S / Refresh. Впрочем, аналог на базе Alder Lake-S показывает практически идентичное количество рассеиваемых ватт.

В итоге, Core Ultra 5 245K по выдаваемому FPS в играх занимает положение примерно между Core i5-12600K и Core i5-13600K, немного ближе к последнему. А, значит, фанатам Intel, сидящим на платформе LGA 1700, пока нет смысла переходить на LGA 1851.

#intel #процессор #cpu #fps #core ultra #тесты в играх #245k
Источник: youtube.com
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