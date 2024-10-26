Замеры показали, что разогнанный Core Ultra 5 245K находится примерно на уровне разогнанного Core i5-13600K.

Многие компьютерные энтузиасты предпочитают процессоры Intel Core среднего уровня с разблокированным множителем из-за того, что за минимальный прайс в разгоне они предоставляют максимальный уровень однопоточной производительности.

Зачастую, новое поколение приносит с собой значительный прирост количества "попугаев". Например, всего за пару лет индустрия шагнула от Core i5-10600K с его 600 баллами в CPU-Z к Core i5-12600K с 840 баллами. То есть прирост в однопотоке при переходе с LGA 1200 на LGA 1700 составил внушительные 40%.

Нечто похожее ожидалось от сокета LGA 1851 и Core Ultra 5 245K. В теории, последний, на хорошей материнской плате, с высокочастотной CU-DIMM DDR5 с низкими задержками, мог бы взять 1100-1200 баллов в бенчмарке CPU-Z на умеренно высоких для него частотах. И полученный результат был бы выше, чем у Core i9-14900K(S) на 6,2 ГГц.

Однако, изменения, произошедшие в архитектуре Arrow Lake-S, сказались на однопоточной производительности процессоров Core Ultra 200 не лучшим образом. Замеры показали, что разогнанный Core Ultra 5 245K находится примерно на уровне разогнанного Core i5-13600K. То есть мы имеем все те же 900-950 баллов в CPU-Z, и никаких 1000+ нет и в помине.

К сожалению, в этот раз прироста скорости в однопотоке нет, а значит отклик ОС и приложений на Alder Lake'ах останется на уровне Raptor Lake'ов. Остается надеяться, что в линейке Core Ultra 300 скачок производительности все же произойдет.