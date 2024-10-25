Разница невелика, но все же она есть

Компания Micro-Star International, или в простонародье MSI, входит в большую четверку производителей материнских плат первого эшелона, наряду с ASRock, ASUS и GIGABYTE. При этом её продукция по части предоставления максимальной производительности может посоперничать с решениями от AsusTek.

А также опережать их, как это сделала предтоповая MSI MEG Z890 ACE, входящая в серию плат, ориентированных на энтузиастов ПК-железа. В последних тестах процессоров Core Ultra 200 новинка смогла обойти конкурента в лице ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO.

В многопоточном режиме бенчмарка CPU-Z модель от MSI на 0,17% лучше раскрыла потенциал топового Core Ultra 9 285K. А в однопоточном отрыв от соперника вырос до 0,33%.

Хотя синтетические тесты продемонстрировали малую разницу между материнским платами, в реальных отрыв получился более существенным.

Например, в рендеринге трех сцен в Blender 4.2 MSI MEG Z890 ACE обошла ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO на 2,2%, 0,57% и 4,6%. Также первая вырвалась в лидеры при прогоне бенчмарка Jetsream, задействующего передовые web-технологии.

В итоге, MSI MEG Z890 ACE подтвердила свой элитный статус и доказала, что она заслуживает носить приставку "MSI Enthusiast Gaming".

Залогом успеха, очевидно, стало использование высококлассной компонентной базы в сочетании с полнофункциональным BIOS, позволяющим с легкостью находить пределы возможностей комплектующих.