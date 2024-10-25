Отличное дополнение для материнских плат Z890 и Core Ultra 200





Будучи в числе лидеров по производству готовой RAM, G.Skill не могла пройти мимо стремительно распространяющегося стандарта CU-DIMM и выхода платформы LGA 1851, для которой нужна новая быстрая ОЗУ.

Долго колдовать не пришлось, так как все компоненты уже давно взяли нужные барьеры по частотам и в большом количестве есть в наличии.

Оставалось лишь собрать это в готовый продукт под собственным брендом, разумеется с применением производственных мощностей высокого класса.

В итоге на рынок попали сразу шесть комплектов с разными характеристиками. Предтоповый преставляет особый интерес у энтузиастов, так как он способен работать на 9000 МГц CL42 в режиме Gear 2, не так сильно роняющим производительность.

А для тех, кому хочется наблюдать более высокие цифры, предлагается набор с частотой 9600 Мгц CL46, разумеется, запускающийся в режиме Gear 4.

Компанда G.Skill смогла без проблем произвести стабильный разгон своей CU-DIMM DDR5 до 10000 МГц на материнских платах ASUS ROG Maximus Z890 Apex и ASRock Z890 Taichi OCF при использовании системы воздушного охлаждения RAM.