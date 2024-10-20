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Razg0n
Производство топовых видеокарт Radeon RX 6000 не останавливается даже спустя 4 года после старта
На радость всем фанатам "красного" лагеря

Трудно себе представить, но некоторые вендоры, занимавшиеся выпуском видеокарт Radeon RX 6000, уже не существуют. Поэтому данная линейка может показаться ископаемым динозавром. Однако малоизвестная у нас Zephyr решила, что теперь точно пора, и представила свой модельный ряд на базе GPU Navi 2X.

Реакция геймерского сообщества не заставила себя долго ждать. Сразу возник вопрос, зачем сегодня производить видеокарты на устаревших GPU? Тем более, что это первые решения от Zephyr на базе топовых чипов. А для них требуются более сложная конструкция PCB и более габаритная система охлаждения.

Впрочем это нисколько не смущает Zephyr, которая пошарила тут и там, насобирав компонентную базу не только на выпуск Radeon RX 6000 под своей маркой, но и на Radeon RX 7000, выход которых запланирован на ближайшие месяцы.

Все три модели, Radeon RX 6800, RX 6800 XT и Radeon RX 6900 XT будут иметь общую, довольно эффективную СО. Согласно тесту в Furkmark, температура GPU находится в диапазоне от 69-73℃. Примечательно, что для некоторых Radeon RX 6900 XT использован GPU от Radeon RX 6950 XT, поскольку на складе завалялось около сотни более мощных чипов.

Zephуr не пытается врываться в лигу вендоров, производящих видеокарты на самых последних графических процессорах. Вместо этого компания сосредоточена на том, чтобы предложить геймерам продукцию с отличным соотношение цены и производительности.

И это можно заметить по ценам "новинок". Так Zephyr Radeon RX 6800 предлагается за $342, Radeon RX 6800 XT — за $383, а Radeon RX 6900 XT — за $410, что гораздо выгоднее, чем Radeon RX 7000 и, тем более, GeForce RTX 4000. К тому же все обозначенные видеокарты имеют приличный запас VRAM в 16 ГБ.

#amd #radeon #видеокарта #zephyr
Источник: videocardz.com
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