Процессор AMD демонстрирует отличный уровень энергоэффективности

Новейший Core Ultra 9 285K мчится на всех порах, чтобы занять почетное место в топовых ПК на базе Intel. И помогают ему в этом новый техпроцесс, значительно снижающий TDP, в сравнении с самым быстрым CPU предыдущего поколения.

Так, согласно последним тестам в Cinebench R23, данный камень без проблем отрывается вперед от Core i9-14900KS. При одинаковом тепловыделении Core Ultra 9 285K быстрее на 10%, а если раскочегарить соперника до 300 Вт, то разрыв сократится до 6%. То есть, чтобы достичь паритета, придется капитально жарить Core i9-14900KS.

Казалось бы превосходный результат, учитывая переход на новую компоновку чипа и все, связанные с этим сложности. Да, в случае отсутствия конкуренции. Но она присутствует, и полностью нивелирует достижения "синего" лагеря, делая Core Ultra 9 285K абсолютно бесполезным процессором.

Давно вышедший Ryzen 9 9950X без труда обгоняет и Core i9-14900KS, и Core Ultra 9 285K, причем при более низком TDP. В последнем случае Ryzen 9 9950X выделяет на 8% меньше тепла и дает на 1,15% больше производительности.

Выходит, что "красный" лагерь еще два месяца назад сделал будущий флагманский CPU Intel ненужным. Особенно в свете того, что Ryzen 9 9950X можно поставить на подешевевшие материнские платы с чипсетом 600-й серии, а для Core Ultra 9 285K потребуются дополнительные вложения.