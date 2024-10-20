Qualcomm устанавливает новый стандарт производительности мобильных игр

Компания Qualcomm вернула себе лидерство в отношении производства самых быстрых SoC для мобильных девайсов, забрав корону первенства у Mediatek с их Dimensity 9400. Новейший процессор показал 3025991 балл в Antutu, установив новый рекорд производительности.

Это стало известно благодаря утечке, опубликованный ресурсом Smartprix, которая получила данные о новом SoC от инсайдера OnLeaks. В качестве тестового экземпляра смартфона выступил флагманский Realme GT 7 Pro, поступающий в продажу в течение ближайших недель.

Показанный им результат превысил показатель Vivo X200 Pro с Dimensity 9400, выдавший 3007853 балла. В то же время Apple iPhone 16 Pro Max с A18 Pro набрал всего 1651728 балла, или на 83% меньше, чем Snapdragon 8 Gen 4.

Безусловно, свою лепту внес тот факт, что Antutu отдает предпочтение чипам на Andoroid-смартфонах. Так же неизвестно, улучшение какой именно части SoC больше всего повлияло на полученные цифры.

Но, в любом случае, четвертое поколение Qualcomm Snapdragon 8 на данный момент является абсолютным лидером по производительности, по крайней мере на программной экосистеме от Google. А смартфоны на базе него будут выдавать максимальный FPS в мобильных играх, до выхода нового фаворита.