Оплачивать нововведения придется простым американцам

Дональд Трамп является настоящим патриотом своей страны, и поэтому в его обязанности была включена программа по устранению опасного экономического игрока в лице Китая, который низкой стоимостью продукции вытеснил местных производителей с рынка электроники.

Трампом был выбран наиболее простой, хотя не самый популярный в народе путь — значительно повысить пошлины на товары, импортируемые из Поднебесной. В списке присутствуют ноутбуки, готовые ПК, компьютерные аксессуары, игровые приставки, смартфоны, телевизоры и т. п.

По словам руководителя Ассоциации потребительских технологий (CTA) Эда Брзитвы, ввод пошлин непременно приведет к чудовищному взлету стоимости электроники в стране. И оплачивать её будет не иностранное правительство, а рядовые американские граждане.

Таким образом, вместо ожидаемого положительного эффекта в отрасли может наступить регресс, а малообеспеченные слои населения окажутся под ударом. Как заявил глава CTA, недавно введенные сборы на некоторые импортные китайские товары, включая полупроводники, батареи, минералы, сталь, электромобили и медицинские изделия, были почти на 100% переложены на плечи потребителей.

Согласно подсчетам ассоциации, наибольшее повышение цен коснется ноутбуков и планшетов, которые станут дороже на внушительные 45%, то есть почти в 1,5 раза. Игровые консоли взлетят в цене на четверть или 25,8%, мониторы на 31,2%, а смартфоны — на 25,8%. В итоге, за каждый ноутбук американцы будут переплачивать в среднем около $357, за консоль — $246, а за смартфон — $213.

Переориентация брендов на производство в прочих странах, потребует годы. И в это время все произведенные в Китае компоненты будут облагаться высокой пошлиной. Как показал опрос, OEM-производители не смогли предоставить точной информации о месте изготовления ноутбуков. Dell, в частности, заявила, что она имеет "глобально разнообразную цепочку поставок".

Впрочем, возможности Возможности Таможенно-пограничной службы США позволяют без труда вычислять и штрафовать нарушителей, если те будут заниматься мошенничеством для избежания повышенных тарифов.