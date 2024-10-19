Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Razg0n
Заградительные пошлины Трампа приведут к колоссальному росту цен на электронику в США
Оплачивать нововведения придется простым американцам

Дональд Трамп является настоящим патриотом своей страны, и поэтому в его обязанности была включена программа по устранению опасного экономического игрока в лице Китая, который низкой стоимостью продукции вытеснил местных производителей с рынка электроники.

Трампом был выбран наиболее простой, хотя не самый популярный в народе путь — значительно повысить пошлины на товары, импортируемые из Поднебесной. В списке присутствуют ноутбуки, готовые ПК, компьютерные аксессуары, игровые приставки, смартфоны, телевизоры и т. п.

По словам руководителя Ассоциации потребительских технологий (CTA) Эда Брзитвы, ввод пошлин непременно приведет к чудовищному взлету стоимости электроники в стране. И оплачивать её будет не иностранное правительство, а рядовые американские граждане.

Таким образом, вместо ожидаемого положительного эффекта в отрасли может наступить регресс, а малообеспеченные слои населения окажутся под ударом. Как заявил глава CTA, недавно введенные сборы на некоторые импортные китайские товары, включая полупроводники, батареи, минералы, сталь, электромобили и медицинские изделия, были почти на 100% переложены на плечи потребителей.

Согласно подсчетам ассоциации, наибольшее повышение цен коснется ноутбуков и планшетов, которые станут дороже на внушительные 45%, то есть почти в 1,5 раза. Игровые консоли взлетят в цене на четверть или 25,8%, мониторы на 31,2%, а смартфоны — на 25,8%. В итоге, за каждый ноутбук американцы будут переплачивать в среднем около $357, за консоль — $246, а за смартфон — $213.

Переориентация брендов на производство в прочих странах, потребует годы. И в это время все произведенные в Китае компоненты будут облагаться высокой пошлиной. Как показал опрос, OEM-производители не смогли предоставить точной информации о месте изготовления ноутбуков. Dell, в частности, заявила, что она имеет "глобально разнообразную цепочку поставок".

Впрочем, возможности Возможности Таможенно-пограничной службы США позволяют без труда вычислять и штрафовать нарушителей, если те будут заниматься мошенничеством для избежания повышенных тарифов.

#сша #электроника #цены #трамп #пошлины
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Байден сообщил об отсутствии консенсуса по вопросу ударов американским оружием вглубь России
TrendForce прогнозирует снижение цен на SSD и флэш-память NAND в четвертом квартале 2024 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NASA предлагает 3 000 000 долларов любому, кто решит проблему переработки мусора в космосе
35
Samsung анонсировала, что One UI 7 станет самым значительным обновлением в истории компании
2
Western Digital выпускает обновление прошивки для ряда SSD в целях исключения BSOD в Windows 11 24H2
+
Легендарная УАЗ "Буханка" получила новый двигатель
1
Установлен рекорд скорости Wi-Fi: 938 Гбит/с
+
МиГ-41: Россия готовит истребитель с лазерным оружием и скоростью 4 Маха
2
Раритетный боевой мотороллер Vespa TAP с противотанковой пушкой выставлен на продажу за €25 000
1
Джеймс Хауэллс пытается получить разрешение на поиски диска с ключом доступа к 7 500 биткоинам
1
Дисплеи смартфонов Samsung Galaxy S25 будут иметь небольшое закругление по краям
1
Одинокие квазары с неясным происхождением ставят под сомнение существующие модели космологии
3
Российские войска используют системы ПВО и РЭБ для борьбы с беспилотником «Лютый»
1
WSJ: Украинской армии не следует мечтать об эскадрилье F-16 из 20 самолётов в этом году
+
США в сотрудничестве с Японией приступили к полномасштабному производству ракет SM-3 Block IIA
+
Ударный ВТ-40 стал многоразовым: в России научились повторно использовать дроны-камикадзе
+
Появились кадры, как ВСУ пешком покидают Курскую область
5
Ростех представил противодроновые ружейные патроны
4
Виталик Бутерин: Ethereum стремится достичь производительности в 100 тысяч транзакций в секунду
4
Military Watch: Высокие потери Leopard 2 сделают его менее привлекательным для покупателей
1
Samsung Exynos 2500 с 10-ядерной конфигурацией и 3 основными ядрами появился в Geekbench
+
ASUS выпустила корпус ProArt PA602 Wood Edition с элементами из дерева
+

Популярные статьи

Почему кабина БелАЗ-540 расположена таким образом
6
4790К vs Ryzen 5 5600X в новых играх 2024 года
126
SpaceX Starship - самый амбициозный проект Илона Маска, который преобразит космические полёты
11
Что такое автопластилин, из чего делают и зачем он нужен
1
8 самых захватывающих фильмов про постапокалипсис для любителей игр серии Fallout
2
Когда выйдет Sony PlayStation 6 - все инсайды в одном месте
2
10 лучших авто для бедного студента
27
Обзор игры Enotria: The Last Song – достойная замена Dark Souls в локациях солнечной Италии
+
Сборка ремастера The Elder Scrolls II: Daggerfall на движке Unity
+
Как менеджеры AMD и NVIDIA вынуждают геймеров платить больше за процессоры и видеокарты
7

Сейчас обсуждают

4pokalin
14:00
Он и сейчас такой, существенного ничего не сделали, одни заявления. После начала операции в свиностане, стало понятно кто чем располагает. А то, что они хотят там когда то в будущем сформировать брига...
НАТО нарастит количество артиллерии, систем ПВО и современных истребителей на границе с Россией
Виктор Саввинов
13:53
Так власти россии их за это критикуют, а щас другое получается.
Глава ГУР Буданов считает, что Россия завершает подготовку военных КНДР для отправки в зону СВО
Offtop2006
13:52
Проблема. Даже с опытом. Они могут сейчас сами сделать только "грязную" бомбу, чисто загадить окружающую среду.
Почему Украина не сможет создать ядерную бомбу ни сейчас, ни через десять лет
Виктор Саввинов
13:51
А ведь до 24 февраля 2022 г НАТО был полумертвым альянсом.
НАТО нарастит количество артиллерии, систем ПВО и современных истребителей на границе с Россией
kostiksimb
13:50
Ну хохлам же не мешает нанимать пшеков, грузин и тд , так и мы
Глава ГУР Буданов считает, что Россия завершает подготовку военных КНДР для отправки в зону СВО
linux4ever
13:49
Не байка, их даже найти можно, но двигатель мертвый.
Волга на службе КГБ - автомобиль для спецзаданий
Виктор Саввинов
13:49
Как ни странно, но даже главные хейтеры Ждалкера 2 говорят что игра будет норм.
Геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2 был продемонстрирован журналисту GamesRadar
Виктор Саввинов
13:47
Есть некая Армата, которую не видели на поле боя, но по слухам он неуязвим.
MWM: Leopard 2 оказался уязвимым и не очень эффективным, что скажется на его продажах
Виктор Саввинов
13:45
Германия отправит Украине ракеты AIM-9L Sidewinder и 4361 беспилотник
Виктор Саввинов
13:43
Создать ядерку для них не проблема, опыт имеется. А вот создать средства доставки ядерной боеголовки, это уже совсем другая история.
Почему Украина не сможет создать ядерную бомбу ни сейчас, ни через десять лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем