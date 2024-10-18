Ожидается невероятный прирост FPS в играх

Предварительные данные и скоростных характеристиках Ryzen 9000X3D и Core Ultra 9 заставили взгрустнуть многих геймеров, поскольку разница между новым и предыдущими поколениями оказалась чрезвычайно мала.

Однако компания GIGABYTE, зачастую являющаяся наиболее оптимальным выбором для AMD-водов, готова исправить ситуация и обеспечить значительный прирост производительности новейших Ryzen 9000 X3D.

В свежем пресс-релизе GIGABYTE презентует свою новую технологию, именуемую "X3D Turbo Mode", которая поддерживается платами на базе чипсетов 600-й и 800-й серии. Заявляется поддержка как Ryzen 7000 X3D, так и Ryzen 9000 не X3D и X3D.

В материалах прямо говорится про уменьшение задержек и прирост фреймрейта в играх. Так, тесты GIGABYTE показывают, что активация турбо-режима приводит к увеличению производительности Ryzen 9000 не X3D до 20%, а Ryzen 9000 X3D до внушительных 35%, то есть более, чем на треть.

Действительно, несмотря на название, X3D Turbo Mode способен бустить и простые CPU без приставки X3D. Благодаря оптимизациям, последние по демонстрируемому FPS практически догоняют своих собратьев с увеличенным объемом кеша. Конкретные подробности о принципах работы режима не сообщаются, но известно, что он будет доступен с обновлением AGESA 1.2.0.2a.

В общем, если теория сойдется с практикой, то Intel Core Ultra 9 285K мгновенно превратится в "тыкву", а Ryzen 7 9800X3D станет абсолютным игровым королем и единственным адекватным вариантом CPU для GeForce RTX 5090.