Он не вписался в финансовую модель компании

Многие технические энтузиасты, автолюбители, да и просто поклонники яблочной продукции ожидали выхода электрокара под брендом Apple. Ранее периодически проходили сведения о готовности купертиновцев выпустить долгожданную модель. Но теперь стало известно, что все работы над ней свернуты.

Амбициозный проект "Титан" был слишком непривычным для Apple, поэтому ей пришлось скооперироваться с китайским автомобильным гигантом BYD, обладающим необходимым технологиями.

Особенно поспособствовало сотрудничеству Apple и BYD создание последней инновационного литий-железо-фосфатного аккумулятора Blade, обладающего повышенной безопасностью, высокими характеристиками прочности и повышенным сроком службы. Благодаря описанным преимуществам, данный тип батареи завоевал огромную популярность в автомобильной промышленности Поднебесной.

К сожалению, в итоге, после нескольких лет исследований, проект по созданию собственного электромобиля компанией Apple пришлось полностью закрыть. В отчетах указывается, что он не был финансово жизнеспособен, а всего на него было потрачено $10 млрд.

Таким образом, фанаты "яблочной" продукции так и не увидели готовое видение Apple в автосфере. По всей видимости, подсчеты показали несостоятельность затеи, учитывая высочайший уровень конкуренции на рынке электромобилей, ценовые войны производителей, а также прочие сопутствующие технико-социальные составляющие, не слишком сочетающиеся с премиальными статусом изделий от Apple.