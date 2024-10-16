В играх, поддерживающих современный API DirectX12

Некоторое время назад на рынок графических ускорителей ворвался новый игрок под брендом Moore Threads. Компания из Поднебесной выпустила модель MTT S80, которая обладает превосходным соотношением цены и предлагаемых возможностей. Правда с некоторыми компромиссами, например, до недавнего времени у нее отсутствовала поддержка API DirectX 12.

Однако, китайцы не сидели сложа руки и выпустили новый драйвер для своей видеокарты, под руководством которого она способна продемонстрировать свой невероятный потенциал. Правда данного события пришлось ждать целый год, но теперь владельцы шедевра инженерии могут попробовать запустить многие современные игры и бенчмарки.

Возможно не без некоторых недочетов, поскольку возможность запуска и оптимизация — это немного разные вещи. Moore Threads выложили драйвер в открытый доступ, который можно скачать по предоставленной компанией ссылке.

И согласно последним тестам, проведенным Loschzwerg, который также стал счастливым обладателем китайского чуда, Moore Threads MTT S80 набирает в сумме 3783 балла в 3DMark Time Spy.

Показатель же производительности чисто GPU соответствует 3452 баллам, что примерно равно цифрам, демонстрируемым интегрированным видеоядром Radeon 890M в APU Ryzen AI 9 HX 370, который выбивает 3491 балл.

В более современном тесте Steel Nomad видеоадаптер смог набрать 874 балла, опередив Radeon 890M на внушительные 52%.

Фактически, данный показатель производительности располагается на уровне GeForce RTX 3050. При этом Moore Threads MTT S80 с ценой $167 получается в полтора раза дешевле, а также может козырнуть 16 GDDR6 памяти.

Конечно, в минусы MTT S80 можно записать отсутствие поддержки последнего API DirectX 12 Ultimate, но есть вероятность, что и его также могут добавить, с новым драйвером.

В общем, если китайцы и дальше будут допиливать свою продукцию, а также выпускать новые, все более совершенные видеокарты, то, возможно, в будущем троице AMD, NVIDIA и Intel придется потесниться.