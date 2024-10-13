Компания ASUS не зря считается топовой среди геймеров, поскольку она зачастую первой вносит новые крутые технологические фичи, или, по крайней мере, реализует их на очень высоком уровне. Впрочем, в этот раз с инновациями пришлось немного повременить.
Грядущая линейка материнских плат Z890 от ASUS не будет включать в себя модель BTF, особенностью которой является ожидаемое многими инвертированное размещение разъемов питания платы, CPU и др. Новинка должна была дать старт новому тренду в сфере сборок ПК, куда влились бы остальные производители прочих компьютерных комплектующих.
В качестве причин в компании называют нежелание ненужной спешки с внедрением технологии. Создание новой экосистемы определенно потребует от вендоров дополнительных затрат на создание совместимых линеек продуктов, но они пока могут быть к этому не готовы.
Так что во избежание лишнего хейта, отрицательного пиара и дорогостоящих ошибок ASUS пока решила повременить с выпуском материнских плат серии BTF. Впрочем, компания не отказывается от намеченных планов. Наоборот, вместо BTF в настоящий момент разрабатывается более совершенная технология Advanced BTF.
Она включает в себя инновационный разъем питания для графических ускорителей, выполненный в виде слота, по аналогии с PCI-E. Пока же какие-либо конкретные сроки запуска новинок не указываются. Возможно, ASUS ждет, пока индустрия окончательно созреет для скрытых разъемов, и тогда можно будет совершенно смело выпускать уже спроектированные изделия.