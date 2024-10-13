В компании опасаются критики за форсированное внедрение новой технологии

Компания ASUS не зря считается топовой среди геймеров, поскольку она зачастую первой вносит новые крутые технологические фичи, или, по крайней мере, реализует их на очень высоком уровне. Впрочем, в этот раз с инновациями пришлось немного повременить.

Грядущая линейка материнских плат Z890 от ASUS не будет включать в себя модель BTF, особенностью которой является ожидаемое многими инвертированное размещение разъемов питания платы, CPU и др. Новинка должна была дать старт новому тренду в сфере сборок ПК, куда влились бы остальные производители прочих компьютерных комплектующих.

В качестве причин в компании называют нежелание ненужной спешки с внедрением технологии. Создание новой экосистемы определенно потребует от вендоров дополнительных затрат на создание совместимых линеек продуктов, но они пока могут быть к этому не готовы.

Так что во избежание лишнего хейта, отрицательного пиара и дорогостоящих ошибок ASUS пока решила повременить с выпуском материнских плат серии BTF. Впрочем, компания не отказывается от намеченных планов. Наоборот, вместо BTF в настоящий момент разрабатывается более совершенная технология Advanced BTF.

Она включает в себя инновационный разъем питания для графических ускорителей, выполненный в виде слота, по аналогии с PCI-E. Пока же какие-либо конкретные сроки запуска новинок не указываются. Возможно, ASUS ждет, пока индустрия окончательно созреет для скрытых разъемов, и тогда можно будет совершенно смело выпускать уже спроектированные изделия.