Видеокарт топового уровня может не хватить на всех

Совсем скоро магазины во всем мире могут лишиться практически всех запасов графических ускорителей NVIDIA верхнего ценового сегмента. Причиной этому является отказ компании в продолжении выпуска GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4080 SUPER со следующего месяца, вслед за GeForce RTX 4090.

"Зеленый" лагерь начал переориентировать производство GPU с GeForce RTX 4000-серии в сторону 5000-й, начав с топов, поскольку они первыми выйдут на рынок, где-то в начале следующего года. Логично, что продолжение поставок флагмана и предфлагманов текущей линейки выглядело бы не совсем разумно, так как потребитель явно выберет более новые модели.

В свою очередь, цены на старье ронять тоже нельзя, так как это приведет к снижению прибыли, да и фанаты будут не в восторге от утраты их любимкой элитного статуса и скатывания до уровня AMD. В общем, как заявляет источник Board Channel, решение принято, и дистрибьюторы перестали принимать заказы на GeForce RTX 4080 / SUPER и GeForce RTX 4090.

Магазины, очевидно, столкнулись с нехваткой запасов данных карт, а существующие тают на глазах. В виду отсутствия альтернатив в данном сегменте видеоускорителей, ритейлеры принялись повышать цены на остатки. Соответственно, геймеры, которые не хотят ждать следующую линейку, принялись сметать еще не взлетевшие в цене позиции.

Впрочем, обратной стороной медали явилась возможность для владельцев GeForce RTX 4080 / SUPER и GeForce RTX 4090 скинуть их на вторичном рынке по неплохим ценам, аккурат перед выходом GeForce RTX 5000.