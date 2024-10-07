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Razg0n
Создатель Linux рассматривает возможность исключения файловой системы Bcachefs из состава ядра
Так как ее разработчик игнорирует правила сообщества

Хотя разработка файловой системы Bcachefs, претендующей на звание самой передовой в индустрии, в настоящий момент идет полным ходом, над ней все же нависли тучи, поскольку она попала в немилость к самому создателю Linux Линусу Торвальдсу.

Торвальдс продолжает выражать недовольство касательно ненадлежащего поведения ведущего кодера Bcachefs Кента Оверстрита, выражающегося в неоднократном нарушении правил разработки ядра Linux.

Несмотря на упреки "великого пожизненного диктатора" Оверстрит продолжает вносить изменения в файловую систему на поздних стадиях формирования ядра.

Такие образом, тестирование успевает проводиться только в локальной ветке Оверстрита, а до более полномасштабной проверки дело не доходит. В итоге, сборка Linux на некоторых системах при включенной в ядро Bcachefs приводит к ошибкам.

В сообществе OpenSource считают, что разработчик ФС испытывает проблемы с контактированием с другими участниками по части слаженности работы, считает правым исключительно собственную персону, чем в результате наносит урон основной ветке Linux.

Линус Торвальдс заявил, что подумывает об полном удалении кода Bcachefs из ядра, если Оверстрит продолжит играть в своей песочнице и не будет соблюдать правила игры, включающих в себя необходимость в организованном подходе к разработке.

#linux #файловая система #bcachefs
Источник: opennet.ru
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