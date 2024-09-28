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Razg0n
GeForce RTX 5080 может получить модификацию с 24 ГБ GDDR7
Но шина останется 256-битная, так как будут использоваться чипы памяти, объемом 3 ГБ

До выхода GeForce RTX 5000-серии остается всего несколько месяцев, но многие уже успели разочароваться в предфлагманской GeForce RTX 5080, так как ранее проходили сведения о наличии у нее всего 16 ГБ VRAM. Однако, согласно последним данным эта модель также получит модификацию на 24 ГБ, что соответствует объему памяти в GeForce RTX 4090.

Так, в обеих версиях, на 16 и 24 ГБ, планируется задействовать шину в 256-бит. Да, конечно, все энтузиасты в курсе, что это минимальная ширина для того, чтобы считать видеокарту игровой. Но, все же, 384-бит были бы куда кстати для набирающего популярность разрешения 4K.

Таким образом, для реализации 256-битного интерфейса памяти в старшей GeForce RTX 5080 будут применены 24-гигабитные микросхемы GDDR7. Итого, на "доске" разместятся восемь чипов. Очевидно, что производная от GeForce RTX 5080 профессиональная модель Quadro удвоит объем первой, доведя его до 48 ГБ.

Вместе с тем, GeForce RTX 5080 использует полную конфигурацию GPU GB203-400, а значит в 24-гигабайтном варианте видеокарты он будет таким же, как и в 16-гигабайтном. Естественно, по мере приближения анонса новой линейки GeForce RTX некоторые технические детали могут меняться, но ясно, что при дальнейшем повышении курса доллара цены на новинки могут взлететь до небес.

#nvidia #geforce #rtx #gddr7 #vram #5080
Источник: videocardz.com
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