Возможно, когда-нибудь она станет ФС по умолчанию в крупном дистрибутиве Linux

Файловая система Bcachefs уверенно продолжает свой тернистый путь к тому, чтобы стать на одну ступень с уже зарекомендовавшими себя EXT4, XFS и BTRFS. Так, её основной разработчик Кент Оверстрит уже подсуетился и сформировал все необходимые пачти для интеграции свежей версии ФС в ядро Linux 6.12.

Амбиции Оверстрита по продвижению Bcachefs в открытую ОС настолько велики, что включают в себя удаление флага "экспериментальная" уже в течение следующего года. Новые правки для Linux 6.12 направлены на повышение производительности при работе с огромными массивами метаданных.

Создатель Bcachefs сообщает о 3-4 кратном превосходстве своего детища над XFS в многопоточной нагрузке. Также помимо улучшений в скоростных характеристиках, Bcachefs теперь поддерживает монтирования бэкэндов сопоставления идентификаторов (idmap mounts), как замену UID и GID, и некоторые другие функции.

По словам Оверстрита, до достижения стабильного статуса осталось внести несколько исправлений. К примеру, возникающие ошибки должны обрабатываться при помощи встроенной в Linux утилиты "fsck()".

Также необходимо реализовать механизм автоматического органичного самовосстановления Bcachefs. Кроме того, следует написать функцию, помогающую монтировать сломанную ФС, в случаях, когда происходит переход в оболочку initramfs.