Никаких миллионов, о которых так грезили игроки

Свершилось то, чего так долго ждали пользователи проотечественного проекта Hamster Kombat — "хомякоин" наконец раздали всем страждущим и залистили на биржи. Целых полгода миллионы людей по всему миру активно тапали на экраны своих смартфонов в надежде разбогатеть, и вот, они дождались.

Однако, мечты о сказочных богатствах развеялись, как дым, когда стало известно, сколько получит каждый участник. Оказалось, что в среднем игроки сумели добыть от 1 до 3 тысяч монет HMSTR. Вместе с тем, стоимость HMSTR на премаркете Bybit оказалась равна всего $0,01.

Таким образом, изнурительный труд по усердному тапанию и выполнению различных заданий абсолютно не окупился, так как стоимость всей произведенной работы находится в диапазоне $10-$30 или 900-2800 рублей. Кроме того, у огромного множества мобильных устройств сократился срок службы, а многие из них даже вышли из строя.

В итоге, после оглашения результатов дропа, игроки выразили решительное недовольство от чрезвычайно малого размера награды за свои старания и сожаление о впустую потраченном времени. Многие же просто были несправедливо забанены, например, за использование единой точки доступа Wi-Fi.

Наиболее активные пользователи, желавшие достигнуть максимальной результативности в Hamter Kombat, и влившие в игру огромные ресурсы, в итоге получили около 5000 HMSTR или $50.

Впрочем, данный расклад был заранее предсказуем, так как в случае большего размера выигрышей или более высокой стоимости "хомякоина" общая сумма выплат превысила бы капитализацию всего криптовалютного рынка.