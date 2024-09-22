Прирост производительности позволил среднему сегменту твердотельных накопителей встать рядом с топовыми SSD

Твердотельные накопители уже лет 10 кряду являются основным хранилищем ОС и игр в абсолютном большинстве современных ПК. За это время стоимость 1 ГБ рухнула в разы, а скоростные показатели даже бюджетных моделей взлетели до невиданных высот. И чем дальше, тем в большей степени выражен технический прогресс.

Это можно отследить на примере популярнейшего бестселлера Kingston серии NV, относящегося к среднему ценовому сегменту. Так, Kingston NV2 за последние несколько лет обрел славу не слишком дорогого и достаточно надежного SSD.

Хотя его производительности и было достаточно для всех типичных пользовательских задач, в целом он не демонстрировал каких-то заоблачных цифр. Понимая это, компания Kingston не сидела, сложа рук, и выкатила продолжение, получившее наименование NV3.

Согласно последним бенчмаркам, Kingston NV3 значительно отрывается от своего предшественника. В тесте PCMark 10 разница в пользу новинки составила внушительные 46,6%. По общим скоростным характеристикам NV3 на 2 TB менее, чем на 3% отстает от топового WD Black SN850X аналогичной емкости. Последний считается топовым и стоит значительно дороже.

Таким образом, научно-технический прогресс в сфере SSD дошел до той степени, что массовые накопители отныне практически соответствуют элитным моделям двухлетней давности. Вероятно, в ближайшем будущем даже самый дешевый твердотельный диск сможет опередить Samsung 990 PRO.