На конец 2024 года минимальный объем видеопамяти для игр равен 6 ГБ

Видеокарты с 4 ГБ памяти появились почти 15 лет назад, благодаря выходу флагманской Radeon HD 5970. Впрочем, память в ней была разделяемой, так что, фактически, каждый GPU мог оперировать лишь двумя гигабайтами.

Массовыми же 4 ГБ стали лишь с оснащением ими более доступных видеоадаптеров, например Radeon R9 270X. Еще более распространенным данное количество VRAM стало с момента выхода Radeon RX 400-й серии и с появлением легендарной GeForce GTX 1050 Ti.

Восемь лет ПК-геймеры могли довольствоваться четырьмя гигабайтами, но, очевидно, так не могло продолжаться вечно. И во второй половине 2024 года таки вышла игра, которая превратила 4 ГБ-видеокарты в более никому не нужный хлам.

При попытке запустить долгожданный ААА-хит God of War: Ragnarök на, к примеру, Radeon RX 6500 XT, игрок столкнется с ошибкой "Insufficient VRAM", сообщающей о нехватке видеопамяти. В открывшемся окошке появляется подсказка с необходимым минимумом для запуска игры, и он равен 5888 МБ.

Таким образом, с этого момента абсолютно все видеокарты с менее, чем 6 ГБ VRAM отправляются на свалку истории, а минимальными вариантами среди новых моделей от AMD и NVIDIA становятся GeForce RTX 3050 и Radeon RX 6600.