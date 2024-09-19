Токены зарабатываются путем несложной игры и выполнения различных заданий

В этом году криптовалютный мир захватил тренд на так называемые "тапалки" цифровых токенов, и в настоящий момент он продолжает набирать обороты. Так, совсем скоро на криптобирже Binance состоится листинг монеты HMSTR от Hamster Kombat.

Взглянув на успех данного проекта, Binance решила не отставать от прогресса и официально представила собственную "тапалку" под названием Moonbix. Биржа опубликовала официальное заявление об этом в своем телеграм-канале.

Сама игра Moonbix выполнена в виде своеобразной аркады, где пользователь управляет космонавтом межзвездного грузового корабля, который выдвижным краном пытается ухватить ценные контейнеры среди прочих космических тел.

За 45 секунд необходимо собрать все предметы, не нарвавшись на астероиды. В последнем случае от счетчика баллов отнимается определенное их количество. Всего игроку дается шесть попыток, а через некоторое время можно совершить новую.

Кроме того, добывать баллы можно за ежедневный вход в приложение и за выполнение различных заданий. Также 10 тысяч баллов дается за привязку аккаунта Binance. В Moonbix присутствует таблица рекордов, и на данный момент в ее топе располагаются различные боты, собирающие баллы в автоматическом режиме.

Moonbix оформлено в Telegram в виде мини-приложения и для его использования в начале требуется установить Telegram.