За те же деньги пользователи получают меньшую производительность

Как известно, NVIDIA столкнулась с нехваткой чипов GDDR6X, и поэтому ей пришлось оснащать видеокарты GeForce RTX 4070 более медленной памятью GDDR6. Обычно данный тип VRAM применяется в более низком сегменте, включая затычки с индексом "30" в конце наименования.

По заверению компании, этот переход абсолютно никак не должен сказаться на производительности GeForce RTX 4070 за счет подтянутых частот GDDR6. К сожалению, на самом деле все оказалось далеко не так, как описывает NVIDIA. Что продемонстрировали специалисты Hardware Unboxed, сравнившие GPU AD104 с разным типом видеопамяти.

Как и следовало ожидать, использование менее продвинутой GDDR6 дало снижение частоты кадров в играх. В разрешении 1080p среднеарифметическая просадка по FPS достигла 4%. А в отдельных проектах наблюдался более серьезный провал.

Например, в Cyberpunk 2077, где GeForce RTX 4070 умудрилась свалиться на уровень более дешевой Radeon RX 7700 XT. Единственным плюсом новой версии видеокарты является более низкий уровень энергопотребления, позволяющий экономить аж 5 Вт или 1,5% от более, чем 300 Вт.

По итогу выходит, что, хотя с выпуском GeForce RTX 4070 с GDDR6 NVIDIA сумела решить проблемы с нехваткой GDDR6X, последствия данного решения полностью легли на плечи геймеров в виде приобретения за те же деньги более медленного решения.