На фоне серьезных финансовых затруднений "синего" лагеря

2024-й год выдался для Intel не самым лучшим образом с точки зрения финансов. С января стоимость акций компании сократилась более, чем в 2,5 раза, рухнув с 50 до $19, на фоне обмана инвесторов о грандиозных планах на собственные передовые фабрики по выпуску CPU.

Естественно, это не могло не привлечь внимание конкурентов. Так, американская Qualcomm выразила желание приобрести клиентский бизнес Intel для расширения своей линейки продуктов. В отчете говорится, что Intel хочет продать подразделение, ответственное за сегмент ПК, из-за снижения его производительности и значительных финансовых проблем.

Qualcomm давно присматривается к рынку персональных компьютеров. В 2017-2020-м годах фирма осуществила не совсем удачную попытку влиться в него с помощью процессоров Snapdragon. И вот недавно, благодаря бывшим инженерам Apple, Snapgradon X на новом дизайне смог показать приличный уровень.

Однако, для Qualcomm этого недостаточно, и она твердо намерена расширяться на ПК. Серверный сегмент её не интересует, так как он не соответствует установленным бизнес-целям. Qualcomm желает сфокусироваться именно на потребительских мобильных и десктопных CPU, так как уже является поставщиком чипов для смартфонов номер один.

Каких-либо окончательных решений относительно потенциальной сделки не принято, но она находится в стадии изучения последние несколько месяцев. В случае, если Qualcomm все же приобретет подразделение Intel по выпуску клиентских CPU, на объединенном рынке смартфонов, ноутбуков и ПК может сформироваться новый глобальный игрок, диктующий правила всем остальным.