Корпорация Apple традиционно отрывается на световые годы от прочих производителей

На следующей неделе состоится анонс линейки смартфонов iPhone 16, задающей новые тренды, как по части производительности, так и в сфере дизайна. И, если простые iPhone 16 принесут в основном косметические улучшения, то в iPhone 16 Pro / Max планируются поистине грандиозные изменения.

Так, диагональ экрана вырастет на с 6,1" до 6,3" в "Pro'шке" и с 6,7" до 6,9" во флагманском "Pro Max", как за счет увеличения размера устройства, так и за счет сокращения толщины рамок. Последние уменьшатся на внушительные 33%, с 2 мм до 1,33 мм, став одними из самых тонких на рынке смартфонов, если не самыми тонкими.

В прошлом году Apple всерьез взялась за приведение внешнего вида iPhone в еще более совершенный вид, сократив толщину рамок в iPhone 15 Pro c 3,3 мм до 2 мм. Таким образом, за два года они уменьшились в 2,75 раза(!), что еще раз говорит о невероятной эффективности работы купертиновцев в деле усовершенствования своих девайсов.

Для создания сверхтонких рамок корпорация применила инновационную технологию Border Reduction Structure (BRS). Её принцип состоит в том, что кабели и схемотехника, расположенные вблизи дисплея, изгибаются под требуемыми углами. Данная технология создала определенные сложности для Apple, но та сумела их преодолеть до начала массового производства iPhone 16.

Презентация новой линейки состоится 9 сентября, а старт продаж намечен на 20 сентября. Одновременно с iPhone 16 компания также может анонсировать Apple Watch X и новые AirPods.