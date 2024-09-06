К сожалению, доставка зачастую сопряжена с повышенным риском мошенничества

В последнее время стоимость топовых графических ускорителей взлетела до небес из-за отсутствия конкуренции в этом сегменте. GeForce RTX 4090 сейчас является наиболее желанной моделью для зажиточных и не очень граждан, так как предлагает наивысший возможный FPS в играх.

Многие, не располагающие необходимым достатком, все же стремятся урвать её любыми доступными методами, однако не всегда это получается осуществить. Как в случае с пользователем Reddit, который приобрел в магазине Amazon абсолютно новую видеокарту GeForce RTX 4090 от вендора Gigabyte.

Казалось бы, крупный рителейлер не может подсунуть бяку и всё должно быть "в ажуре". Но при распаковке чудо-карточки её счастливый владелец внезапно обнаружил, что вместо готового изделия ему прислали только систему охлаждения, включая радиатор и бэкплейт.

Недоумевающий и обманутый пользователь спросил у сотоварищей, а как же так? На что ему ответили, что вероятность подобного не исключена, даже если приобретать видеокарту в физическом магазине, а уж при доставке так и подавно.

Форумчане описали примеры, когда возврат в Amazon оформляется не должным образом, вследствие чего "вторых покупателей" ожидают всевозможные сюрпризы. Один из Reddit'овцев добавил, что он доплачивает за доставку на дом, а при получении карты вскрывает и осматривает её при курьере, минимизируя таким образом факт возможного мошенничества.