Даже самые бюджетные "затычки" легко справляются с шедевром от Ubisoft

Массовое внедрение Unreal Engine 5 в современные AAA-игры здорово улучшило их внешний облик за счет внедрения передовых графических "наворотов". Однако и другие движки стараются не отставать, например, Snowdrop, используемый в Star Wars Outlaws, последнем AAA-хите от Ubisoft.

К примеру, его фишкой является генерация огромного массива теней от множества даже самых мелких объектов. В итоге уровень "графония" в игре взлетает до невиданных ранее высот, о чем недавно упомянули специалисты портала Dingital Foundry.

Кажется, что это должно привести к значительному снижению производительности даже самых топовых видеокарт последнего поколения, однако в действительности для комфортного прохождения Star Wars Outlaws совершенно не обязательно ждать GeForce RTX 5090.

На средних настройках, которые в последних проектах с большим трудом можно отличить от ультра, заветные 60 FPS можно получить на Radeon RX 6600 XT или GeForce RTX 3060. Недалеко от них ушел довольно выгодный новый графический ускоритель в лице Radeon RX 6600, продемонстрировавший отличные 56 FPS.

GeForce RTX 3050, конечно похуже с её 48 кадрами в секунду, но кто всерьез скажет, что этого не достаточно? Даже "дохлая" Radeon RX 6500 XT выдает 37 FPS, что на десятки процентов выше грани играбельности.

Выходит, что запредельная требовательность современных игр существенно преувеличена. И даже немногим более одного МРОТ достаточно для прохождения абсолютно всех ААА-тайтлов 2024 года.