Каскаду из новейших графических технологий требуется внушительный объем видеопамяти

Системные требования игр, задающих новый уровень реализма, продолжают расти. В большей степени это касается графической подсистемы. Если не ранее многие хиты летали на видеокартах среднего ценового сегмента, с выкрученными вправо ползунками в настройках, то теперь подобный финт уже не провернуть.

Примером может стать последний хит от тандема Ubisoft — Lucasfilm Games в лице Star Wars Outlaws, который оказался довольно прожорливым, с точки зрения потребления ресурсов ПК.

В разрешении 1080p относительно плавные 60 FPS на сбалансированных ультра настройках способны обеспечить лишь видеокарты уровня не ниже GeForce RTX 3070 / Radeon RX 6800.

Впрочем, они обе не подходят для запуска Star Wars Outlaws с задействованием всех последних графических опций, даже в народных 1080p. Вторая из-за того, что не тянет "лучи" с достаточным уровнем производительности, а первая сдуется еще и из-за малого объема VRAM.

Причина проста — при включении максимального пресета качества картинки совместно с трассировкой лучей по методу RTXDI, генерирующего огромное множество источников света, объем потребляемой видеопамяти в игре взлетает до 15 ГБ, что почти вдвое выше, чем есть у GeForce RTX 3070.

Если же активировать комбо из реконструкции лучей и генератора кадров, то Star Wars Outlaws начинает "отжирать" внушительные 18 ГБ VRAM.

Столько пока есть лишь у GeForce RTX 3090 и 4090. Radeon RX 7900 XT и 7900 XTX мы в расчет не берем, опять же из-за низкого FPS в режиме с трассировкой лучей.

То есть получается, что современные высокобюджетные игровые проекты класса ААА начинают устанавливать новые требования к уровню "навороченности" игровых ПК.

И, если ранее 8 ГБ видеопамяти для максимальных ультра настроек в 1080p хватало, хоть и впритык, то теперь минимумом для данного разрешения становятся кратно большие объемы.