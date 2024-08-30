Он играл значимую роль в освещении технических новинок

Главный редактор знаменитого технического ресурса AnandTech, Райан Смит, сообщил о закрытии сайта. Данное решение было принято владельцем в лице Future PLC. Последние 27 лет AnandTech непрерывно поставлял пользователям подробный и качественный контент о компьютерных технологиях.

Несмотря на то, что новые статьи не будут больше добавляться, прежние останутся доступными на неопределенный срок. Форум ресурса, на котором присутствует активное сообщество, также продолжит функционировать, но без создания новых учетных записей.

Обзоры, публикуемые на AnandTech, пользовались большим уважением среди энтузиастов в мире технологий. В настоящий момент направление деятельности редакции остается не раскрытым, но, судя по сформировавшейся репутации, они определенно найдут, где применить свои возможности.

"С грустью наблюдаю, как пишу свою самую сложную новость здесь, на AnandTech. Спустя 27 лет после освещения мира вычислительной техники, сегодня последний день публикаций на сайте. Символично, что первый и последний обзоры посвящены процессорам AMD. За последнюю четверть века многое изменилось, в 1997 году NVIDIA даже не придумала термин GPU, и нам повезло наблюдать, как мир аппаратного обеспечения продолжает развиваться", — Райан Смит.