Поскольку топом станет среднебюджетная RX 8700 (XT)

Фанаты "красного" лагеря затаили дыхание в предвкушении выхода новейшей линейки видеокарт Radeon RX 8000. Ранее предполагалось, что они составят серьезную конкуренцию GeForce RTX 5000-й серии, включая предфлагманскую GeForce RTX 5080.

Однако, согласно последней информации от надежного инсайдера Golden Pig Upgrade, AMD решила еще сильнее "перелопатить" модельный ряд Radeon RX 8000, сдвинув его на одну ступень вниз, и, таким образом, сделав похожим на тот, что мы видели в линейке Radeon RX 5000. Вследствие данных изменений новым топом будет не Radeon RX 8800(XT), а Radeon RX 8700(XT).

Следовательно, в ближайшие годы в верхнем сегменте рынка видеокарт ожидается тотальное доминирование "зеленых". Radeon RX 8700(XT), согласно ее позиционированию, будет пытаться бороться максимум с GeForce RTX 5070. Как ранее это происходило с Radeon RX 5700 XT идущей наравне всего лишь с GeForce RTX 2070, которая к тому же вышла почти на год раньше.

Причиной обозначенных изменений является полный отказ AMD от разработки высокопроизводительного GPU Navi 41 и сосредоточение компании на среднебюджетном Navi 48 и младшем Navi 44. Вероятно, вследствие значительных финансовых трудностей, либо из-за сложнопреодолимых технических препятствий, вставших перед Radeon Technologies Group в процессе создания Navi 41.