А вот младшая версия легендарной народной видеокарты, к сожалению, сдулась в современных играх

AMD и NVIDIA не перестают выпускать видеокарты, имеющие один GPU, но оснащенные разным объемом видеопамяти. Многие экономные геймеры делают выбор в пользу более дешевой модели, поскольку хотят за минимум вложений получить тот же FPS, что и у более дорогой.

Однако дальновидные "пекари" понимают опасность малого количества VRAM. Да, сейчас, скажем 8 ГБ достаточно для всего в 1080p, но уже через несколько лет этого будет катастрофически не хватать. Что продемонстрировали специалисты "Tech YES City", сравнившие 3 и 6 ГБ версии легендарной народной GeForce GTX 1060 в современных реалиях.

В результате исследования выяснилось — в популярных "киберкотлетных" дисциплинах разница не слишком высока и не превышает 15% в пользу GeForce GTX 1060 6 GB. Например, в Fortnite и Counter-Strike 2 отрыв старшей сестры составил 6-7%, а в Valorant — 13%.

Однако в сложных, напичканных графикой, одиночных ААА-проектах дело обстоит по другому. В Spider-Man: Miles Morales фреймрейт на GeForce GTX 1060 3 GB упал почти на 20%, что еще терпимо, так как 46 и 37 FPS довольно близки друг к другу.

Но в представителе типичного игропрома в лице Starfiled он рухнул аж в 3,7 раза до абсолютно неиграбельных 6 FPS, так как 3 ГБ памяти просто не смогли вместить все игровые данные, и системе пришлось перемещать их не самым оптимальным способом.

Конечно, частично расхождение по демонстрируемой частоте кадров объясняется меньшим количеством вычислительных блоков в GPU GP106-400-A1, устанавливающемся на GeForce GTX 1060 3 GB. Но кратное превосходство GeForce GTX 1060 6 GB является залогом именно наличия у нее минимально приемлемого на сегодняшний день объема VRAM.

Таким образом, выбравшие немного более дорогую GeForce GTX 1060 на 6 ГБ и сейчас могут без проблем играть в AAA-хиты, заручившись поддержкой FSR или LSFG. В отличие от менее дальновидных собратьев, выбравших вариант с 3 ГБ, и теперь могущих довольствоваться разве что онлайн-пострелушками с мультяшной графикой, но не более серьезными тайтлами.