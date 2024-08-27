Это заметил пользователь Reddit, протестировавший глобальный апдейт ОС на своем ПК

Энтузиасты всего мира ликуют, поскольку обновление Windows 11 24H2 принесло внушительную прибавку к вычислительным возможностям систем, как на базе AMD Ryzen, так и на Intel Core. Ранее стало известно, что Ryzen 7 7700X, Ryzen 7 9700X и Core i5-14600K смогли поднять FPS в играх до 35%.

Однако в случае с "красным" лагерем дело не ограничилось обычными моделями Ryzen, так как оказалось, что и геймерский Ryzen 7 7800X3D ведет себя в Windows 11 24H2 аналогичным образом. О чем поведал пользователь соцсети Reddit, устроивший на своем ПК краткий замер изменения производительности.

Результатом деятельности стала таблица с описанием прироста в том или ином приложении. Так, в Fortnite удалось достигнуть существенного буста FPS, аж на 28,2%. При этом показатель редких событий взлетел на 41,7%, то есть просадки стали еще менее заметными.

В недавно вышедшей Black Myth: Wukong фреймрейт вырос примерно на 17%, как по минимальному, так и по среднему FPS. А тест 3DMark Time Spy показал рост производительности CPU на 6,1%. Что касается увеличения скоростных характеристик вне игр, то оно, по замерам в Cinenebench R24, равно 18,5% в однопоточном режиме и 4,2% в многопоточном.

Таким образом, получается, что с приходом обновления Windows 11 24H2 самый быстрый геймерский процессор, Ryzen 7 7800X3D, стал еще быстрее. И разница между ним и Core i9-14900K стала еще больше, не в пользу модели от "синего" лагеря.