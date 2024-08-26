В будущем данная ОС, теоретически, может вытеснить Windows

Согласно статистике глобального аналитического агентства Statcounter, доля Linux на персональных компьютерах взлетела до 4,44%. Годом ранее данный показать был равен 3,12%, в 2022 — 2,76%. В абсолютных цифрах достижение не сильно значительное, но если считать в пропорциях, то выйдет, что Linux за короткое время смог достигнуть колоссального прогресса.

Особенно с учетом того факта, что эта операционная система полностью бесплатна и не обладает маркетинговыми рычагами влияния. В начале этого года Linux впервые в истории перешагнул отметку в 4%, но весной немного сдулся до 3,9%. Тем не менее, летом распространенность открытой ОС вновь уверенно устремилась ввысь.

Если тенденция сохранится, то к началу 2025 года доля Linux на ПК достигнет внушительных 5%, а это уже тревожный звоночек для "мелкомягких" с их Windows, которая понемногу сдает позиции. Microsoft уже который год превращает "винду" из операционной системы в сервис, что не нравится огромной массе пользователей.

Постепенное закручивание гаек выражается, в частности, в необходимости в обязательном порядке иметь сетевую учетную запись, вместо привычного локального профиля юзера. Linux в этом плане на порядки более лоялен за счет открытости.

В конечном счете, всегда можно перелопатить систему полностью под себя путем внесения изменений на уровне исходного кода. Либо же продолжать пользоваться дружелюбным интерфейсом Linux.