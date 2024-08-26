Грядущий новейший GPU от AMD пока не может тягаться даже с "затычкой" от NVIDIA

В этом году AMD планирует выпустить новую линейку графических ускорителей Radeon RX 8000. К сожалению, в следствие тотального отставания от NVIDIA по части инженерии, грядущая серия не будет включать в себя флагманскую Radeon RX 8900, способную бросить вызов хотя бы GeForce RTX 5080.

Ресурс Videocardz.com сумел раздобыть свежие данные касательно производительности будущего чипа, построенного на базе архитектуры RDNA4 и имеющего 16 GB видеопамяти стандарта GDDR6. Данный образец маркируется индексом GFX1201 и содержит 28 вычислительных блоков.

Путем умножения на 2 мы получаем фактическое количество CU, равное 56 и, соответственно, 3584 потоковых процессора. Тактовая часта GPU при всем этом составляет 2101 МГц. Последняя цифра не настолько высокая, как ожидалось, но это объясняется тем, что перед нами инженерная версия ГП.

Несмотря на свежую архитектуру, новинка показала в бенчмарке Geekbench 6 OpenCL чрезвычайно низкие результаты. Графический процессор GFX1201 смог выдать всего лишь 33241 балл, то есть он более чем в 4 раза уступает Navi 32, который используется в Radeon RX 7800 XT.

В рейтинговой таблице GFX1201 располагается ниже, чем GeForce GTX 1650 и GeForce GTX 1060 6 GB, и примерно соответствует бюджетной Radeon RX 6400.

В настоящий момент процесс разработки Radeon RX 8000 находится на поздних этапах, а всего должно выйти две видеокарты — Radeon RX 8800 и Radeon RX 8500, основанных на Navi 48 и Navi 44. Очевидно, что в проведенном тесте принимал участие ранний вариант Radeon RX 8800.

Показанный им сверхнизкий результат говорит о значительных трудностях, преодолеваемых AMD при создании новых GPU. Если дело пойдет аналогичным образом и дальше, то Radeon RX 9000 мы можем и вовсе не увидеть, а вероятность банкротства и закрытия Radeon Technologies Group уже не будет казаться столь фантастичной.