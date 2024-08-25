Павлу Дурову вменяют нежелание сотрудничать с западными спецслужбами

Французские власти задержали основателя и генерального директора программной платформы Telegram Павла Дурова после того, как он вышел из своего частного бизнес-джета в аэропорту Ле Бурже.

Его обвиняют в отсутствии достаточного контроля над публикуемым контентом в мессенджере, что способствует процветанию мирового криминала. Первым об инциденте упомянул французский новостной канал TF1, за которым последовали другие ведущие издания страны.

Один из источников сообщает, что Дуров был арестован за нежелание сотрудничать с правоохранительными органами, повлекшее за собой "многочисленные правонарушения и преступления, которые никак не модерируются", но пока это достоверно не подтверждено.

Павел Дуров был в курсе о том, что может разыскиваться французскими властями, но все же рискнул приземлиться в Ле Бурже. После задержания основателя Telegram курс криптовалюты TON упал на 15%.

Предварительный итог таков — покусившись на базовые свободы общества, западный либерализм в очередной раз показал свое истинное лицо. Надеемся, что Telegram все же останется тем, чем был всегда — простым, доступным, легким и быстрым способом обмена информацией в сети Интернет.