Время отклика системы на ноутбуках взлетит до невиданных высот

Осталось менее двух недель до анонса мобильных процессоров Intel Core Ultra 200V, ориентированных на высокопроизводительные и энергоэффективные ноутбуки. И розничные сети уже вовсю готовятся запустить продажи устройств на базе новых CPU.

А пока Интернет продолжает наполняться утечками скоростных характеристик Lunar Lake'ов. По последним данным, второй по производительности "камень" в виде Core Ultra 7 268V демонстрирует ошеломительные результаты, разнося конкурентов "в щепки".

Так, в популярном бенчмарке Geekbench 6.2.1 for Windows AVX2 обозначенный процессор сумел набрать 2915 баллов в однопоточном режиме. Это всего на ~5% меньше, чем у флагманского CPU для настольных ПК Core i9-14900K, выдающего 3085 баллов.

Цифры в многопотоке, конечно, не настолько впечатляющие, но все равно Core Ultra 7 268V может обеспечить уровень Core i5-14400 при вдвое меньшем TDP.

Достичь подобных результатов удалось благодаря объединению в единый корпус 4 P и 4 E ядер, основанных на прогрессивных архитектурах Lunar Lake и Skymont, и 32 ГБ памяти LPDDR5X-8533. Дополняют картину частота Turbo Boost в 5 ГГц, 12 МБ L3-кэша, а также PL1 и PL2 в 17 и 30 Вт соответственно. За графику в новинке отвечает встроенное видеоядро Arc 140V, которое теоретически способно тягаться с GeForce GTX 1050 Ti.