Новые технологии будут доступны наиболее зажиточным слоям населения

Поклонники тонких и легких ноутбуков приготовились к анонсу мобильных процессоров Core Ultra 200V, построенных на базе передовой архитектуры Lunar Lake. А также к выходу многочисленных портативных устройств на их базе, коих ожидается великое множество, от самых разных производителей.

Дата запуска новых CPU намечена на 3 сентября и подтверждается многочисленными сливами листингов от розничных продавцов по всему миру. Так, один неназванный французский ритейлер указал, что на первых порах планирует выставить на полки четыре модели от ASUS, построенных на основе Core Ultra 5 226V и Core Ultra 7 258V.

Причем стоимость наиболее дешевого ноутбука с базовым в линейке Core Ultra 5 226V начнется с отметки в 996 евро с учетом налогов, что составляет более 100 тысяч рублей.

Столь высокая цена объяснима тем, что для производителей уменьшилась возможность маневра при конфигурировании аппаратной начинки девайса. Так, например, больше невозможно определять желаемый объем оперативной памяти, поскольку LPDDR5X уже интегрирована в состав CPU.

Таким образом, желающим перейти на новое поколение придется запастись достаточной суммой денежных средств. А геймерам принять успокаивающие средства, ведь игровые модели ноутбуков на Lunar Lake определенно будут еще дороже.