Осталось только увеличить количество игр с поддержкой 3D

Более 1400 вендоров прибыли на игровую выставку Gamescom, проходящую в Германии с 21 по 25 августа, для анонса своих продукт. Данное мероприятия является крупнейшим в мире, после которого на рынок попадает огромное количество оборудования, ПО и игрового контента.

Компания Samsung присоединилась ко всеобщему празднику и представила новую линейку мониторов Odyssey 3D, ориентированных на демонстрацию трехмерной картинки без использования 3D-очков.

Мониторы Odyssey 3D основаны на инновационной технологии отображения светового поля (LFD), преобразующей двумерную картинку в трехмерную при помощи лентикулярной линзы, расположенной в передней части устройства.

LFD в свою очередь кооперируется с технологиями Eye Tracking и View Mapping. Первая отслеживает движения глаз пользователя за счет встроенной стереокамеры, а вторая подстраивает изображения в реальном времени для придания ему глубины.

Odyssey 3D поддерживает переключение между режимами 2D и 3D. Его диагональ будет варьироваться между 27 и 37 дюймами, разрешение составит 4K, частота обновления — 165 Гц, а время отклика — 1 мс. Подставка будет способна изменять высоту и наклон монитора. И, кроме прочего, в Odyssеy 3D добавят поддержку технологии FreeSync Premium, два порта HDMI 2.1 и один DisplayPort 1.4.