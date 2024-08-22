Ранее сообщалось, что их релиз состоится в сентябре-октябре 2024 года

Геймеры всего мира замерли в ожидании процессоров AMD Ryzen 9000 с приставкой X3D, которые обещают стать новыми королями производительность в играх. И, если ранее предполагалось, что они выйдут уже осенью, то теперь стало известно о переносе релиза на начало следующего года.

Как известно, в январе должна пройти знаменитая выставка компьютерных достижений CES 2025, где ведущие мировые бренды планируют анонсировать свои решения. И AMD укрупнит свой стенд, добавив в них Ryzen 9000X3D.

Обычные Ryzen 9000 появились совсем недавно, и на самом деле было бы странно выпускать сразу все модели 9000-й линейки практически одновременно друг за другом. Так что энтузиастам придется подождать полгодика, а то и больше, если они хотят получить больше FPS в играх, чем на Ryzen 7 7800X3D.

Вместо Ryzen 7 9800X3D, который мог бы заранее обойти даже еще невышедший Core Ultra 9 285K, AMD выпустит Ryzen 5 5500X3D для платформы AM4 и Ryzen 5 7600X3D для, соответственно, AM5. Таким образом, сидящие на AM4 получат относительно недорогой способ достичь уровня производительности Core i5 Raptor Lake, а владельцы AM5, установив новый CPU, смогут обогнать Core i5-14600K.

В общем, в этом году Ryzen 9000 X3D не будет. А, так как Core Ultra 9 285K, судя по последним данным, всего примерно на 10% опережает Core i9-14900K, то Ryzen 7 7800X3D и Core i9-14900K будут еще долго актуальны в современных играх.